Топ-5 лучших украинских сериалов 26.08.2022, 18:35

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"Поймать Кайдаша" - один из лучших украинских сериалов

Среди них - нашумевший сериал «Поймать Кайдаша».

«Униан» составил подборку из пяти украинских сериалов, которые стоит посмотреть.

Сериал «Поймать Кайдаша»

Это - нашумевшая современная экранизация повести Ивана Нечуя-Левицкого. Сериал «Поймать Кайдаша» снят по сценарию Натальи Ворожбит. События разворачиваются хронологически с 2005 по 2014 годы. Через призму семьи Кайдашей показывается происходящее в стране. Прекрасная игра актеров и колорит. В главных ролях - Виктор Жданов и Тарас Цимбалюк.

«И будут люди»

Драматический сериал «И будут люди» сняли по одноименному роману Анатолия Димарова. Он был создан студией Film.UA при поддержке Минкульта Украины. Режиссером проекта стал Аркадий Непиталюк. Он состоит из 12 серий, каждая из которых посвящена отдельному персонажу.

«Крепостная»

Костюмированная драма наделала шума не только в Украине, но и за ее пределами. Несколько стран, среди которых Польша, Чехия Литва, приобрели права на показ этого сериала.

Это - драматический исторический телесериал с элементами приключений и мелодрамы.Сюжет рассказывает о приключениях украинской крепостной Екатерины, которая борется за свободу в XIX веке в Нежине. Главную героиню - крепостную Екатерину Вербицкую - сыграла российская актриса Екатерина Ковальчук в 1-2 сезоне и Соня Присс в 3 сезоне.

«Первые ласточки»

«Первые ласточки» – это первый в истории украинского кинематографа сериал-антология. Сюжет сериала рассказывает о расследовании убийства школьницы ее одноклассницами. Во втором сезоне события переместились в университет, где один из студентов факультета журналистики Иван Кожух также покончил с собой.

«Слуга народа»

В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным.

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