Можно ли белорусам по польской рабочей визе ездить в турпоездки по другим странам ЕС? 4 26.08.2022, 18:54

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Объяснение погранслужбы Польши.

Пограничная служба Польши рассказала в ответе на запрос «Еврорадио», можно ли по польской рабочей визе ездить в туристических целях по другим странам Евросоюза.

В ведомстве подтвердили, что обладатели визы «D» 05A имеют право находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение полугода. Однако то, чем они занимаются в Евросоюзе (и, в частности, в Польше), должно соответствовать цели, с которой была выдана виза.

Проверка документов, подтверждающих цель и условия пребывания иностранца на территории Польши, обычно осуществляется при въезде.

«Если во время осуществления контроля законности пребывания иностранца будет установлено, что цель и условия пребывания иностранца на территории Республики Польша не соответствуют заявленной цели, иностранец может быть задержан и обязан вернуться в страну происхождения, — сказано в ответе от польской Погранслужбы. — Такая ситуация возникает, в частности, когда въезд и пребывание на основании визы, выданной с целью работы в Польше, на самом деле носит только гостевой, туристический, транзитный или иной характер».

Поводом для разбирательства стал случай белоруски, которую депортируют из Евросоюза после поездки из Польши в Чехию. Ее историю рассказали СМИ 25 августа. Девушка устроилась в Польше на работу, получила рабочую визу и решила съездить по личным делам в Чехию, но поездка закончилась неожиданно. На обратном пути польские пограничники высадили девушку из автобуса и потребовали ее депортации из-за несовпадения заявленной цели пребывания в стране с реальной.

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