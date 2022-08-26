«Россия использует ситуацию на ЗАЭС как открытый ядерный шантаж» 26.08.2022, 19:10

Сейчас крупнейшая в Европе АЭС отключена от снабжения Украины.

Станция захвачена российскими войсками еще в начале марта. Спутниковые снимки, рассказы сотрудников электростанции и данные разведок свидетельствуют о том, что российские военные размещают на территории станции свое оружие и технику. 25 августа Росгвардия сообщила, что задержала двоих сотрудников Запорожской атомной станции, которые якобы передавали украинской армии данные о местонахождении личного состава и техники. Ранее в России не подтверждали, что действительно держат свою технику на станции.

О том, что известно о положении сотрудников АЭС и функционировании станции в целом, «Настоящему времени» рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Что вам известно о тех сотрудниках ЗАЭС, которых могли задержать российские военные? Где они сейчас могут находиться?

— Российская Федерация создает в каждом временно оккупированном населенном пункте подобие «фильтрационного» лагеря, куда они доставляют задержанных – как гражданских, так и военнослужащих. Точного места на данный момент мы не знаем, куда их доставили. Но знаем точно, что они в одном из подобных учреждений.

Точно так же могу сказать, что у нас есть факты того, что практически всегда к подобным задержанным применяются пытки, наказания. Из них начинают выбивать физически признания в сотрудничестве с украинскими властями. Даже если люди к этому не причастны, после того насилия, что к ним применяют, готовы подписать все что угодно, лишь бы это все закончилось.

— А вам известно, какое количество сотрудников Запорожской атомной электростанции задержала Росгвардия?

— На данный момент у нас есть цифра в 26 сотрудников.

— Российские официальные лица, я так понимаю, на неопределенный срок сейчас продлили приказ украинским работникам ЗАЭС, которые остаются работать, оставаться дома, и не было никаких сообщений об отмене этого приказа. У вас есть какая-либо связь с работниками ЗАЭС, которые остаются в Энергодаре?

— Это закрытая информация, вы же понимаете, я не могу ее публично озвучивать.

— Вам известно, какая последняя ситуация на ЗАЭС?

— Да. У нас есть источники, которые нам сообщают все, что там происходит. Ситуация достаточно сложная, нет смысла ее в очередной раз обсуждать. Единственное – мы всегда подчеркиваем, что Российская Федерация сейчас ситуацию на Запорожской атомной электростанции использует как открытый ядерный шантаж против всего мира. Поэтому это должны все понимать, в первую очередь Организация Объединенных Наций и МАГАТЭ.

МАГАТЭ – это организация, которая контролирует, чтобы никогда не возникло повторения чернобыльской трагедии. Их сотрудники должны быть, согласно всем ратифицированным и подписанным конвенциям, в том числе Российской Федерацией, незамедлительно допущены к ядерным объектам. Точно так же МАГАТЭ выступило с заявлением: они готовы в любой момент прибыть на территорию Запорожской атомной электростанции для проведения в том числе любых ремонтных работ. Насколько нам известно, Российская Федерация делает все, чтобы этого не получилось. То есть фактически блокирует приезд миссии МАГАТЭ.

Точно так же по миссии Организации Объединенных Наций. Она создана, она сформирована, но, насколько мне известно, точно так же Российская Федерация публично заявляет: «Да, мы готовы предоставить доступ». Но по факту они ничего не делают. Они блокируют приезд сотрудникам Организации Объединенных Наций.

— По поводу задержанных сотрудников станции, вы говорите, это 26 человек. Они могут появиться в дальнейшем в списках на обмен, например?

— Согласно Женевской конвенции, гражданские лица в принципе не имеют права быть задержанными. Если Российская Федерация их задерживает, она им должна выдвинуть обвинения и начать судебное разбирательство. Мы уверены, что это все надуманно. В списках на обмен, конечно, мы занимаемся всеми – гражданскими, военнопленными с нашей стороны. Проблема в том, что Российская Федерация не заинтересована в подобного рода обмене.

— А вообще известно общее количество: сколько таких гражданских людей могут находиться в плену у России, в том числе на оккупированных территориях?

— Нам эта цифра известна, но публично мы о ней не можем говорить.

— Какие последние данные у вас есть по Еленовке? Есть ли какие-то договоренности, что кто-то независимый может обследовать место трагедии? Есть ли еще в этом смысл, когда прошло столько времени?

— По поводу ситуации в Еленовке. Во-первых, на основании анализа фотографий и видеофиксации у нас есть все данные, чтобы утверждать, что это действительно было заранее запланировано российской стороной – террористический акт, фактически публичная казнь наших военнослужащих. Никакого обстрела украинскими вооруженными силами, ракетами не осуществлялось. Это достаточно легко проверяется и уже проверено: по спутниковым данным, по GPS-навигаторам это было все установлено. Этого нет. И с этой точки зрения Российская Федерация преследовала цель – дискредитировать получение Украиной военной помощи со стороны западных союзников. Но не получилось.

Что произошло внутри? На основании данных экспертиз – как украинских, так и международных – все сходятся во мнении, что это был подрыв изнутри снаряда, возможно, нескольких снарядов, которые дают очень большую температуру. Именно поэтому на фотографиях и на видео четко видны обугленные тела. Есть очень много несовпадений. Например, если там находились в бараках люди, то при такой высокой температуре матрасы не сгорели полностью. С одной стороны, мы видим железные кровати, которые не тронуты, с другой стороны, мы видим матрасы, которые, по ощущениям, только что принесли. Поэтому там несовпадений очень много. Все это – свидетельства того, что Российская Федерация инсценировала эту трагедию.

По поводу приезда. Вообще приехать туда можно только с согласования и с допуска российской стороны. Конечно, я сразу обратился с предложением, чтобы я лично вместе с омбудсменом российской стороны Москальковой прибыл туда, где в нашем присутствии должны быть допущены представители международных организаций: Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста. Этого не было сделано. И, конечно, чем больше проходит времени после этой трагедии, тем меньше остается доказательств этого преступления.

— Что вам известно о телах погибших в Еленовке? Где они могут находиться? Собирается ли Россия выдавать их Украине?

— Когда я обратился по поводу своего приезда туда, я обратился с предложением, чтобы российская сторона начала процедуру выдачи тел погибших родственникам у нас в Украине, чтобы я был допущен к нашим раненым ребятам. Ничего не было сделано. Российская сторона и здесь все проигнорировала. На данный момент у нас есть единственная информация, что, возможно, тела находятся в Мариуполе. Часть – в Мариуполе, часть – в Донецке. А раненые военнослужащие, по нашей информации, находятся в Донецке.

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