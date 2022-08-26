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В каких случаях белорусы могут взять отпуск деньгами?

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  • 26.08.2022, 19:35
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В каких случаях белорусы могут взять отпуск деньгами?

Показательная история белоруски, у которой накопилось 55 дней неиспользованного отпуска.

Маркетолог из Витебска рассказала «Онлайнеру», что столкнулась с неприятной ситуацией на работе: ей не хотят выплачивать денежную компенсацию отпуска. А того набежало за годы работы целых 55 дней. Разбираемся, кто прав и когда можно взять отпуск деньгами.

— Через девять лет работы решила уволиться и перейти в другую сферу. Достала эта маленькая зарплата, потому последние полгода я ходила на обучающие курсы, а затем искала работу. Руководство знало о моих планах, потому вопросов с увольнением не возникло, заявление я написала за месяц до даты, — рассказывает Ирина. — Но они возникли в другом. За все годы у меня накопилось 55 дней неиспользованного отпуска: у нас он был 28 дней, да и в этом году я отгуляла только 14 дней. Я бы хотела получить за них компенсацию, а наниматель уверяет, что я сначала должна отгулять все эти дни, а потом увольняться. Но я не хочу в отпуск, мне нужны деньги! Мало того, четыре дня сверху мне вообще отказываются компенсировать — мол, компенсации подлежит только «законная» минимальная часть в 24 дня. Я такого правила в законодательстве не нашла, к тому же не намерена ждать: меня ждут с трудовой на новом месте. Что делать в такой ситуации?

Можно ли компенсировать отпуск деньгами и в каком случае?

В Трудовом кодексе указано, что часть трудового отпуска, превышающая 21 календарный день, в любое время можно заменить денежной компенсацией по соглашению между работником и нанимателем (читайте ст. 161 ТК и далее).

Для того чтобы заменить часть отпуска деньгами, к этому времени работник должен использовать не менее 21 календарного дня отпуска. Все оставшееся можно компенсировать, но есть условие: для этого обязательно должно быть согласие обеих сторон.

Если одна из сторон против выплаты компенсации, вторая сторона не вправе ее требовать.

При этом замене подлежит часть основного и некоторых видов дополнительных отпусков. То есть если у вас на работе отпуск 26 дней (24 дня общих и 2 — дополнительных), то компенсировать деньгами можно 5 из них.

И последнее правило: для замены отдыха компенсацией работник должен отработать не менее года (за минусом периода отпуска), потому что нельзя заменить денежной компенсацией отпуск, предоставленный авансом.

А если увольняешься и не отгулял отпуск?

А вот если работник увольняется (как в случае читательницы), ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска (ч. 1 ст. 179 ТК). Это уже обязанность нанимателя, если только работник сам не написал заявление на отпуск перед увольнением.

В случае увольнения выплата компенсации за неиспользованный отпуск не зависит от причины увольнения или категории работника (совместитель, временный работник и т. д.).

Итого: читательнице должны выплатить все время неиспользованного отпуска в день увольнения, включая дополнительные отпуска. Отправить ее в отпуск перед увольнением вопреки желанию нельзя, даже если наниматель прописал такое правило в своем коллективном договоре.

Кому нельзя заменить отпуск деньгами?

А теперь перейдем к исключениям, когда закон запрещает заменить деньгами любую часть некоторых отпусков. Так, нельзя заменить денежной компенсацией следующие отпуска:

- за работу в зонах радиоактивного загрязнения;

- до отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Но работник, которому предоставляются вышеуказанные отпуска, имеет право на денежную компенсацию других видов отпусков (например, на дополнительный поощрительный отпуск).

Допустим, у вас 30 дней отпуска, из которых 24 дня — по закону, 4 дополнительных — за вредность труда, 1 — за стаж работы и еще 1 — за работу на условиях контракта. Заменить деньгами вам можно не 9 дней, а всего 5.

Некоторым работникам также нельзя заменять отпуск денежной компенсацией, даже если они сами этого просят и наниматель не против. К ним относятся беременные, инвалиды и несовершеннолетние.

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