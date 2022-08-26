Диетолог назвала полезные свойствах арбуза и дыни 1 26.08.2022, 19:40

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К примеру, они обладают тонизирующими свойствами.

Сравнивать арбуз и дыню по степени полезности нельзя, так как каждый из плодов содержит ценные для организма вещества, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В арбузе имеется антиоксидант ликопин полезный для сердечно-сосудистой системы, защищающий организм от преждевременного старения, препятствующий развитию онкологических заболеваний и снимающий воспаления.

В дыне же в четыре раза больше витамина C. Это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов. Также в этом плоде содержится бета-каротин — предшественник витамина A.

По словам диетолога, арбуз и дыня похожи тем, что оба обладают тонизирующими свойствами и содержат много калия и магния.

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