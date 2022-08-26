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США помогают Украине обычные пикапы превратить в ракетные установки

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  • 26.08.2022, 19:51
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США помогают Украине обычные пикапы превратить в ракетные установки

Оружие производства компании L3Harris – небольшая четырехствольная ракетная установка.

На седьмом месяце полномасшабного российского вторжения США отправляют Украине комплекты Vampire L3Harris, которые превращают нетактические транспортные средства в мобильные ракетные установки. Об этом сообщает Defense News (перевод — unian.net).

Система модульного ракетного оборудования ISR Vampire представляет собой переносной комплект, который может быть установлен на большинстве транспортных средств с грузовым кузовом для запуска высокоточных ракет с лазерным наведением.

Оружие производства компании L3Harris – небольшая четырехствольная ракетная установка и сенсорный шар – может быть установлено за два часа и управляться одним человеком.

Vampire может быть оснащен ракетами для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.

Пентагон не раскрыл, какие именно системы Vampire будут отправлены Украину. В L3Harris уточнили, что речь идет о ракетном оборудовании.

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