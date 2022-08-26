Лукашенко угрожает ударить ядерным оружием по центрам принятия решений Запада 40 26.08.2022, 20:02

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Диктатор заявил, что переоборудовал белорусские самолеты Су.

Беларусь готова мгновенно ответить на «угрозы со стороны Запада». Об этом заявил журналистам Лукашенко, передает БелТА.

- Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!

- Я их предупредил: не дай Бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем,- добавил белорусский диктатор. - Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними.

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