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Лукашенко угрожает ударить ядерным оружием по центрам принятия решений Запада

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  • 26.08.2022, 20:02
  • 8,366
Лукашенко угрожает ударить ядерным оружием по центрам принятия решений Запада

Диктатор заявил, что переоборудовал белорусские самолеты Су.

Беларусь готова мгновенно ответить на «угрозы со стороны Запада». Об этом заявил журналистам Лукашенко, передает БелТА.

- Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!

- Я их предупредил: не дай Бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем,- добавил белорусский диктатор. - Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними.

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