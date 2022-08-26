Белорусские бойцы из полка Калиновского мощно бьют по россиянам из ПТРК «Милан» 26.08.2022, 20:23

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Видео боев на юге Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

- У россиян больше нет крупнокалиберного станкового пулемета ДШК, модернизированного пулемета Калашникова и боекомплекта к ним. Грузовой машины у россиян больше также нет. Да и самой их позиции в южный широтах Украины также больше не существует. Так работают бойцы батальона «Волат».

Телеграм-канал «Оперативный ВСУ» отметил, что белорусы смело бьют по оккупантам из ПТРК MILAN.

«Милан» — франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), разработанный совместно компаниями Аэроспасьяль и Мессершмитт-Бёльков-Блом.

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