Белорусские бойцы из полка Калиновского мощно бьют по россиянам из ПТРК «Милан»
- 26.08.2022, 20:23
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Видео боев на юге Украины.
Об этом сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага».
- У россиян больше нет крупнокалиберного станкового пулемета ДШК, модернизированного пулемета Калашникова и боекомплекта к ним. Грузовой машины у россиян больше также нет. Да и самой их позиции в южный широтах Украины также больше не существует. Так работают бойцы батальона «Волат».
Телеграм-канал «Оперативный ВСУ» отметил, что белорусы смело бьют по оккупантам из ПТРК MILAN.
«Милан» — франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), разработанный совместно компаниями Аэроспасьяль и Мессершмитт-Бёльков-Блом.