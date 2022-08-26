Три рецепта домашних лимонадов, которые освежат в жару

Три рецепта домашних лимонадов, которые освежат в жару2
- 26.08.2022, 20:35
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Все рецепты очень простые.
ELLE поделился простыми и вкусными рецептами освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно.
Имбирно-лаймовый спритц
Ингредиенты:
Содовая — 500 мл
Лайм — 4 шт
Имбирь — 20 г
Сахар — 60 г
Вода — 20 мл
Лед
Способ приготовления:
В небольшой кастрюльке нагрейте сахар с водой до полного растворения. Дайте сиропу остыть, в это время выжмите сок из лаймов.
Корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Протрите через сито имбирь, добавьте лаймовый сок. Туда же влейте сироп.
В кувшин положите лед, добавьте сироп с имбирно-лаймовым соком и залейте содовой.
По желанию нарежьте цитрусовые фрукты кусочками, добавьте к лимонаду.
Лимонад с грейпфрутом и базиликом
Ингредиенты
Грейпфрут — 3 шт.
Базилик — ½ пучка
Сахар — 70 г
Вода — 20 мл
Содовая — 300 мл
Лед
Способ приготовления:
Базилик пробейте блендером в пюре, добавьте к нему сахар и воду. Нагрейте на огне до растворения сахара. Дайте сиропу остыть.
Выжмите сок из грейпфрутов.
В стакан добавьте лед, базиликовый сироп, сок грейпфрута и доверху залейте содовой.
Лимонад с зеленым чаем
Ингредиенты:
Зеленый чай — 6 г
Лимон — 3 шт.
Мята — 1 пучок
Яблоко — 1 шт.
Вода — 200 мл
Лед
Способ приготовления:
Заварите зеленый чай и дайте ему остыть. Процедите через сито.
Выжмите сок лимонов. Смешайте лимонный сок, чай и листья мяты.
Яблоко нарежьте дольками. В кувшин добавьте лед, яблоко и залейте лимонадом.