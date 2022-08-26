Три рецепта домашних лимонадов, которые освежат в жару 2 26.08.2022, 20:35

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Все рецепты очень простые.

ELLE поделился простыми и вкусными рецептами освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно.

Имбирно-лаймовый спритц

Ингредиенты:

Содовая — 500 мл

Лайм — 4 шт

Имбирь — 20 г

Сахар — 60 г

Вода — 20 мл

Лед

Способ приготовления:

В небольшой кастрюльке нагрейте сахар с водой до полного растворения. Дайте сиропу остыть, в это время выжмите сок из лаймов.

Корень имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Протрите через сито имбирь, добавьте лаймовый сок. Туда же влейте сироп.

В кувшин положите лед, добавьте сироп с имбирно-лаймовым соком и залейте содовой.

По желанию нарежьте цитрусовые фрукты кусочками, добавьте к лимонаду.

Лимонад с грейпфрутом и базиликом

Ингредиенты

Грейпфрут — 3 шт.

Базилик — ½ пучка

Сахар — 70 г

Вода — 20 мл

Содовая — 300 мл

Лед

Способ приготовления:

Базилик пробейте блендером в пюре, добавьте к нему сахар и воду. Нагрейте на огне до растворения сахара. Дайте сиропу остыть.

Выжмите сок из грейпфрутов.

В стакан добавьте лед, базиликовый сироп, сок грейпфрута и доверху залейте содовой.

Лимонад с зеленым чаем

Ингредиенты:

Зеленый чай — 6 г

Лимон — 3 шт.

Мята — 1 пучок

Яблоко — 1 шт.

Вода — 200 мл

Лед

Способ приготовления:

Заварите зеленый чай и дайте ему остыть. Процедите через сито.

Выжмите сок лимонов. Смешайте лимонный сок, чай и листья мяты.

Яблоко нарежьте дольками. В кувшин добавьте лед, яблоко и залейте лимонадом.

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