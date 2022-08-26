На складах оккупантов под Мелитополем прогремели взрывы

На складах оккупантов под Мелитополем прогремели взрывы4
- 26.08.2022, 21:13
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В месте скопления россиян наблюдается задымление.
На складах российских захватчиков в оккупированном Мелитопольском районе прогремели взрывы. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
В месте скопления россиян наблюдается задымление.
- Очередная «бавовна» на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы россиян, - сообщил Федоров.