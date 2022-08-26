На складах оккупантов под Мелитополем прогремели взрывы 4 26.08.2022, 21:13

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иллюстрационное фото

В месте скопления россиян наблюдается задымление.

На складах российских захватчиков в оккупированном Мелитопольском районе прогремели взрывы. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

В месте скопления россиян наблюдается задымление.

- Очередная «бавовна» на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители громады слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы россиян, - сообщил Федоров.

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