Как молодая семья из Мозыря своими руками превратила старую хату в уютный дом в деревне 3 26.08.2022, 21:19

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Дом пустовал 15 лет.

Снежана и Паша сразу после свадьбы загорелись идеей купить домик в деревне. Они определили для себя радиус 30 км от Мозыря (где у ребят квартира) и поехали на поиски. Им приглянулся заброшенный дом в деревне Надатки, пишет realt.by.

После смерти хозяйки он пустовал 15 лет. Дом разграбили мародеры, внутри был прогнивший пол, а вокруг все заросло травой. Семью не напугал такой вид, но пришлось потрудиться, чтобы дом и территория вокруг стали уютными. Ребята максимально использовали старые кирпичи и доски для оформления участка. Из старого материала они построили настоящую детскую площадку (в семье трое детей) и даже фотозону. Их история — в видео.

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