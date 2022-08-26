закрыть
26 августа 2022, пятница, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач поделилась советами для крепкого сна в летнюю жару

2
  • 26.08.2022, 21:24
  • 3,968
Врач поделилась советами для крепкого сна в летнюю жару

Они очень простые и действенные.

Нерина Рамлахан, британский врач-физиолог и эксперт по сну, рассказала, каким правилам нужно следовать, чтобы сделать сон в летнюю жару комфортным. Об этом сообщает издание The Independent (перевод — lenta.ru).

По словам специалиста, одно из условий хорошего сна — разница температуры тела и головы: тело должно быть в тепле, а голова — в холоде.

Рамлахан советует класть постельное белье в морозилку на пару минут перед сном, предварительно сложив его в пакет. Если не хватает места на весь комплект, можно охладить только наволочку или пижаму.

Чтобы поддерживать прохладу в течение ночи, эксперт предлагает наполнить пустой флакон из-под парфюма охлажденной водой и периодически распылять ее на лицо, шею и подколенную ямку.

Еще один важный совет — держать окна и шторы закрытыми в дневное время, чтобы в доме или квартире было прохладнее. Все электронные приборы в спальне лучше выключать, потому что они нагреваются и распространяют тепло.

Также Рамлахан предлагает спать на постельном белье из натуральных тканей, регулярно пить воду в течение дня и заниматься спортом в утреннее, а не вечернее время.

«Хороший ночной сон важен для обработки информации, полученной мозгом за день, а также для восстановления организма. Чтобы сон был качественным, температура в спальне должна составлять от 16 до 21 градуса по Цельсию», — прокомментировала Рамлахан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин