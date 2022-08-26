Врач поделилась советами для крепкого сна в летнюю жару 2 26.08.2022, 21:24

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Они очень простые и действенные.

Нерина Рамлахан, британский врач-физиолог и эксперт по сну, рассказала, каким правилам нужно следовать, чтобы сделать сон в летнюю жару комфортным. Об этом сообщает издание The Independent (перевод — lenta.ru).

По словам специалиста, одно из условий хорошего сна — разница температуры тела и головы: тело должно быть в тепле, а голова — в холоде.

Рамлахан советует класть постельное белье в морозилку на пару минут перед сном, предварительно сложив его в пакет. Если не хватает места на весь комплект, можно охладить только наволочку или пижаму.

Чтобы поддерживать прохладу в течение ночи, эксперт предлагает наполнить пустой флакон из-под парфюма охлажденной водой и периодически распылять ее на лицо, шею и подколенную ямку.

Еще один важный совет — держать окна и шторы закрытыми в дневное время, чтобы в доме или квартире было прохладнее. Все электронные приборы в спальне лучше выключать, потому что они нагреваются и распространяют тепло.

Также Рамлахан предлагает спать на постельном белье из натуральных тканей, регулярно пить воду в течение дня и заниматься спортом в утреннее, а не вечернее время.

«Хороший ночной сон важен для обработки информации, полученной мозгом за день, а также для восстановления организма. Чтобы сон был качественным, температура в спальне должна составлять от 16 до 21 градуса по Цельсию», — прокомментировала Рамлахан.

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