«Валюта плывет мимо нашей страны» 1 26.08.2022, 21:45

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Перевозчики грузов рассказали, как пятый месяц работают под санкциями и «контрсанкциями».

С середины апреля в Беларуси пятый месяц работают контрсанкции для автоперевозчиков из ЕС: фуры могут въезжать к нам только для перегрузки груза или перецепки, дальше его могут доставлять белорусские перевозчики. После нововведения перевозчики сообщали о том, что стоимость перевозок в Европе сильно возросла, возле транспортно-логистических центров, где надо было забирать груз, собрались большие очереди, а оформление шло очень медленно.

Zerkalo.io узнало, как обстоят дела у белорусских и польских международников через четыре с лишним месяца.

«Привезли в Беларусь только 15% от годовой прибыли»

Семен (имена героев статьи изменены) работает в крупной белорусской компании, которая занимается автомобильными международными перевозками грузами. Автопарк на фирме большой, отдельные юрлица, которые представляют их интересы, открыты в России, азиатских странах и Европе.

Мужчина говорит, что несмотря на повышение ставок за перевозки, обороты у их компании уменьшились, потому что фуры ездят по очень сложным схемам, на это уходит больше времени, что отражается на количестве заказов.

— Сейчас мы привезли в Беларусь только 15% от запланированной годовой прибыли. Все происходящее приводит к тому, что валюта плывет мимо нашей страны, в том числе и пошлины.

Семен говорит, что компании приходится сильно минимизировать расходы.

— С начала войны в Украине у нас сократили 40% сотрудников, оставшимся урезали зарплату. Несколько фур находятся под арестом в Украине и Европе. Много наших клиентов из ЕС не могут с нами работать, потому что банки блокируют платежи. Мы вынуждены возить грузы из Китая, но там свои проблемы.

Впрочем, услуги перевозчиков по-прежнему востребованы. Чтобы удержаться в бизнесе, руководство фирмы намеревается оформить больше фур на европейских номерах, также смотрят в сторону Узбекистана. По их сведениям, эта страна может отменить у себя систему дозволов, а это значит, что машины смогут возить туда грузы без ограничений.

По словам мужчины, за последние месяцы работа по перецепке грузов на транспортно-логистических центрах (далее — ТЛЦ) отлаженнее и быстрее не стала.

— Из-за сложных схем по перевозкам с Европой специалисты по таможенному оформлению компании день и ночь переоформляют документы на машины. На ТЛЦ все те же очереди, неудобства и вакханалии с перецепками. Мне кажется, что на таможне вообще все звереют. Машины переадресовываются от одной таможни к другой, на ходу меняя документы. Несколько раз там был сбой, сотрудники не передавали в таможню России информацию о продлении сроков доставки. Из-за этого нас штрафовали от 6000 российских рублей и выше (от 255 белорусских рублей в пересчете. — Прим. ред.).

«Машин много, а возить толком нечего»

Александр работает в польской транспортной компании, их фуры везут груз из Европы до белорусского ТЛЦ.

— До 10 июля ситуация с перегрузами была сложной — до этой даты для нас сохранялось действие всех контрактов на экспорт из России и Беларуси в Европу, поэтому грузы туда-сюда мы возили. Все отправители старались вывезти и продать как можно больше груза в Европу. Цены на перевозку были космическими, очереди на границе и ТЛЦ — огромные. Наши водители оформлялись на ТЛЦ «Брузги», «Берестовица», «Лида» и рассказывали про то, что там происходит.

Представитель перевозчика говорит, что их компания купила на полгода белорусские пропуски от ГПК на 20 машин, они очень ускоряли работу, однако стоили недешево, один — 800 евро (чуть больше 2000 белорусских рублей). По сведениям Александра, это небольшое количество, некоторые перевозчики покупали по 100−200 пропусков.

— Машины без пропусков стояли около недели в огромной очереди. Мы с пропусками стояли в отдельной очереди, она подходила часов за десять.

Александр говорит, что с 10 июля их фуры ездят загруженные из Европы до ТЛЦ, а обратно возвращаются пустыми. В Беларуси груз с фуры с тентованным полуприцепом перегружается, а если «голова» с цистерной, то ее перецепливают.

Специалист отметил, что сейчас очень выросла себестоимость перевозок. Особенно с учетом того, что их фуры на польских номерах, поэтому они не могут заправляться по стандартным ценам на белорусских заправках в Беларуси, а раньше «на этом держались все польские перевозчики».

— Фрахты для нас очень упали. Машин сейчас много, а возить толком нечего. Европа сейчас гораздо меньше отгружает продукции на Беларусь и Россию.

«Скоро у перевозчиков начнется новый «прикол»

По словам сотрудника фирмы, для специалистов, которые оформляют перевозку, сейчас «нервотрепки гораздо больше».

— Очень много доверенностей надо: на водителя, оплату ТЛЦ, навигационную пломбу. Плюс какие-то из них досылать приходится по электронной почте. Везде нужна какая-то бумажка.

Александр говорит, что скоро у перевозчиков начнется новый «прикол»: закончатся дозволы или разрешения на перевозку грузов.

— Раньше маршрут из Германии в Москву на одном дозволе занимал дней шесть-семь. А сейчас отрезок Польша- ТЛЦ — всего два дня. То есть дозволы закончатся гораздо быстрее, чем раньше.

Выкручиваться перевозчику придется, по всей видимости, за счет многоразовых разрешений, но они очень дефицитные и их мало. В компании нашего собеседника на 100 машин приходится всего 20 разрешений.

— Дальше, возможно, Польша и Беларусь будут пытаться договориться. Но нужно это сейчас только Польше, потому что белорусам в Европу нельзя. Так что не думаю, что будет консенсус.

Кстати, фирма собеседника водителей пока не увольняет, но по его данным, такая тенденция уже наметилась. Но с белорусскими водителями есть еще одна проблема — они не могут сделать себе чипы (карточки водителя) в Беларуси, если работают в Польше.

— Здесь даже коммерцию развернули: за услугу сделать чип посредники берут 700 злотых (почти 360 рублей). Водители сами делать чипы боятся — языковой барьер, надо бумажки оформлять и физически отправлять в конверте. Не все справятся, нужна помощь. Мы своим делаем сами, месяц ожидания — и карта на руках.

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