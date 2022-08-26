Тарифы на газ в Польше в 2023-ем году будут заморожены 1 26.08.2022, 22:00

Правительство Польши представит в сентябре новый «энергетический пакет» законов.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что правительство РП представит в сентябре новый «энергетический пакет» законов: «Тарифы на газ в стране в 2023 году будут заморожены. Мы сейчас работаем над проектом госбюджета, чтобы учесть потенциальную сумму». Об этом передает «Польское радио».

С этим заявлением министр выступила во время церемонии сдачи в эксплуатацию газового соединения между Польшей и Словакией в Страхоцине на Подкарпатье. Это двустороннее газовое сообщение позволит ежегодно прокачивать около 6 миллиардов кубометров газа в сторону Польши и около 5 миллиардов – в сторону Словакии. Газопровод Польша–Словакия обеспечит поставки сырья в кризисных ситуациях и позволит экспортировать польский газ, поставляемый через терминал СПГ в Свиноуйсьце.

В мае был введен в эксплуатацию польско-литовский газовый узел.

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