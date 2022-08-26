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В Беларуси в субботу будет до +34°С

  • 26.08.2022, 22:30
В Беларуси в субботу будет до +34°С

Прогноз погоды на 27-28 августа.

27 августа погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +27..+34°С, пишет сайт pogoda.by.

28 августа сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-восточных районах страны погоду будут определять неустойчивые воздушные массы черноморского происхождения. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С, местами по стране воздух прогреется до +32°С.

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