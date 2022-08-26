Украинский Центр оборонных стратегий: РФ могла разместить в Крыму ядерное оружие, есть такие признаки 26.08.2022, 22:44

Российские ракеты могут угрожать безопасности любой столице Европы.

На территории захваченного Россией Крыма есть все признаки того, что Москва разместила там тактическое ядерное оружие. Военное руководство страны-агрессора отправило на полуостров специалистов, обслуживающих ядерные объекты. На Крымском полуострове восстановлена инфраструктура для функционирования ядерных вооружений. Российские ракеты могут достать до любой столицы Европы. Об этом заявила генеральный директор Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

В ходе пресс-конференции по стратегии деоккупации Крыма она рассказала о том, что на оккупированном полуострове фиксируются все признаки размещения российского ядерного оружия.

Согласно ее оценке, военные РФ провели мероприятия, связанные с восстановлением в Крыму инфраструктуры, направленной на функционирование ядерного оружия.

По ее словам, на захваченном Крымском полуострове создали даже специальное подразделение российских войск, для обслуживания объектов с ядерным оружием.

В такой ситуации присутствует опасность для Европы – российские ракеты достают до любой столицы.

- Российские ракеты могут достичь из Крыма любой европейской столицы. Влияние опасности РФ чувствуется в Каспийском, Балтийском и Средиземном морях, - сказала Фролова.

Также она заверила, что Украина как государство, которое является подписантом соглашения о нераспространении ядерного оружия, будет освобождать полуостров от таких вооружений после того, как вернет Крым.

- Все объекты, которые были восстановлены, по хранению, расположению и использованию ядерного оружия, должны быть переведены в другой режим — либо законсервированы, либо использоваться по другому назначению, - добавила Алина Фролова и подчеркнула, что после освобождения Крыма полуостров нужно превратить в оплот безопасности Европы.

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