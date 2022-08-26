В Беларуси рекордно сократилась занятость населения 4 26.08.2022, 22:50

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Идет впечатляющий отток рабочей силы из страны.

За июль число занятых в экономике Беларуси снизилось на 9,6 тысячи. Это следует из данных, опубликованных 26 августа провластным Национальным статистическим комитетом, отмечает телеграм-канал banki24.

В июле занятыми числилось 4 млн 197,2 тысячи человек, в июне – 4 млн 206,8 тысячи. Таким образом, за месяц занятость снизилась на 0,23 %, по официальным данным.

По сравнению с июлем 2021 года уровень занятости упал на 2 %. Это падение стало самым значительным за 66 месяцев.

В абсолютном выражении занятость в экономике сократилась к июлю 2021 года на 85,9 тысячи человек и это самое большое изменение за 65 месяцев подряд.

Аналитики связывают уменьшение занятости со старением населения и с оттоком рабочей силы за пределы Беларуси.

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