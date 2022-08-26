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В Британии бастует более 115 тысяч работников почты

  • 26.08.2022, 23:08
В Британии бастует более 115 тысяч работников почты

Они требуют повышения зарплат.

Более 115 000 работников британской королевской почты в пятницу начали первую из четырех дней забастовки из-за спора по оплате труда, что может повлечь за собой значительные препятствия для клиентов. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Это последняя в серии забастовок, поразивших Британию, поскольку работники требуют повышения заработной платы перед лицом кризиса стоимости жизни, резкого роста счетов за электроэнергию и высокой инфляции.

- Мы собираемся очень упорно бороться, чтобы получить повышение зарплаты, которое заслуживают наши члены, — сказал генеральный секретарь Профсоюза работников коммуникаций Дэйв Уорд.

Королевская почта говорит, что предложила повышение зарплаты на 5,5% для работников, что является самым большим повышением за последние годы.

Профсоюз, заявивший, что забастовка является крупнейшей протестной акцией рабочих этим летом в Британии, отрицает это и говорит, что компания ввела повышение зарплаты работников на 2% и предложила еще 1,5% при условии изменений в условиях труда.

Многовековая британская служба почты и доставки принесла свои извинения за сбои и заявила, что разработала планы на случай непредвиденных обстоятельств, но не может полностью заменить ежедневные обязанности своего персонала.

Ранее в этом месяце Королевская почта предупредила, что может получить убытки в 2022-23 финансовом году, если забастовка состоится. Последующие забастовки запланированы на 31 августа, 8 и 9 сентября.

Исполнительный директор Royal Mail Саймон Томпсон сказал, что компании необходимо изменить методы работы, чтобы отразить тот факт, что сейчас она доставляет больше посылок, чем писем, а рынок доставки посылок очень конкурентен.

18 августа в Британии бастовали железнодорожники.

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