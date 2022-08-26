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В Беларуси продлили «военные учения»

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  • 26.08.2022, 23:14
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В Беларуси продлили «военные учения»

Общее число продлений уже составило 18 недель.

В Беларуси «военные учения» ВС РБ продлены как минимум до 3 сентября. Об этом информирует «Униан» со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Сообщается, что 28 августа станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 27 августа. Только 227 общевойсковой полигон «Борисовский» работает без выходных. Он продлён с 27 августа и до 3 сентября.

График продленных учений на белорусских полигонах:

- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 03.09;

- Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 02.09;

- Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 03.09;

- Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 02.09;

- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 02.09;

- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 02.09;

- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 02.09;

- Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 03.09.

Отмечается, что очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 18 недель.

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