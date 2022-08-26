К энергосистеме Украины подключили второй энергоблок Запорожской АЭС 2 26.08.2022, 23:23

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В «Энергоатоме» подчеркнули, что атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои.

К энергосистеме Украины подключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции, проинформировала 26 августа украинская государственная компания «Энергоатом».

- В 21.15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, – говорится в сообщении.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности страны в электроэнергии.

- Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои, – считают в энергетической компании.

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