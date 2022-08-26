К энергосистеме Украины подключили второй энергоблок Запорожской АЭС

К энергосистеме Украины подключили второй энергоблок Запорожской АЭС2
- 26.08.2022, 23:23
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В «Энергоатоме» подчеркнули, что атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои.
К энергосистеме Украины подключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции, проинформировала 26 августа украинская государственная компания «Энергоатом».
- В 21.15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет, – говорится в сообщении.
В «Энергоатоме» подчеркнули, что Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности страны в электроэнергии.
- Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои, – считают в энергетической компании.