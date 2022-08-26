Крупнейший литовский агроконцерн Linas Agro Group продает свои активы в РФ и Беларуси 26.08.2022, 23:35

В Беларуси в продаваемой компании трудятся десятки работников.

Литовский агропромышленный концерн Linas Agro Group продает бизнес в России и Беларуси — предприятия компании «ВитОМЭК» в Москве и Твери и «Белфидагро», зарегистрированное в Могилевской области. Об этом компания сообщила 26 августа, пишет zerkalo.io.

Покупателями являются компании, зарегистрированные в Российской Федерации, но по соглашению сторон они не раскрываются.

Ожидается, что сделки на общую сумму 7,5 млн евро будут завершены до конца календарного года, сообщил в пятницу концерн Linas Agro Group.

Продаваемые компании занимаются производством и оптовой продажей премиксов, а также оптовой продажей кормов и сырья для производства кормов. По состоянию на конец июля общий штат составлял 240 человек.

Продажа «Белфидагро» должна быть одобрена белорусским Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

После начала войны на территории Украине дочерние предприятия группы «Линас Агро» разорвали партнерские отношения с российскими и белорусскими предприятиями, ища альтернативных поставщиков, товары и новые логистические маршруты.

AB Linas Agro Group — крупнейшая в Балтии группа по производству сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В нее входят 72 компании, общая численность персонала которых составляет 5,2 тысячи человек.

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