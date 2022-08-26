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Зеленский: Оккупанты признают, что у них нет шансов уберечься на украинской земле

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  • 26.08.2022, 23:50
Зеленский: Оккупанты признают, что у них нет шансов уберечься на украинской земле
Владимир Зеленский

Украинские военные делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал врага.

Оккупанты признают, что у них нет шансов уберечься на украинской земле. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

По его словам, ситуация на передовой остается без существенных изменений в эти дни.

- Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости об уничтожении баз оккупантов, их составов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом – наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины – тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу, - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины и весь украинский народ ежедневно доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле.

- Наступит день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется, - добавил глава украинского государства.

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