Посол Британии оригинально поддержала Украину 27.08.2022, 2:37

Дипломат порадовалась «хлопку», который в последнее время не дает покоя РФ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс весьма остроумно поддержала Украину, которая продолжает защищать свою Независимость в полномасштабной войне с Российской Федерации. Дипломат, как и все украинцы, порадовалась «хлопку», который в последнее время не дает покоя агрессору. Пост с поддержкой появился в Twitter посла, сообщает «Апостроф».

Мелинда Симмонс, которая еще в апреле вернулась в Киев, опубликовала в социальной сети снимок с веткой хлопка, который у сейчас ассоциируется с попытками россиян выдать взрывы за «хлопки».

- У меня недавно обнаружена склонность к этому растению, - подписала многозначное фото посол.

У мене нещодавно виявлена ​​прихильність до цієї рослини pic.twitter.com/JHFV2vn9Gq — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 26, 2022

У Мелинды Симмонс действительно в последнее время проявляется любовь к хлопку. Ранее в ролике с поздравлением ко Дню Независимости Украины она составляла букет из подсолнечников и хлопка. Дипломат отметила, что даже в условиях войны украинцы сохраняют чувство юмора и рождают новые символы сопротивления.

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