Украине удалось экспортировать первый миллион тонн зерна с начала войны
- 27.08.2022, 3:53
44 судна с украинской агропродукцией уже направлены в 15 стран мира.
Властям Украины удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией - это произошло через 26 дней с начала работы «зернового коридора», рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
- Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции, - сказал он.
Поставки украинского зерна на мировой продовольственный рынок позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита.
Зеленский также акцентировал внимание на том, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.
44 судна с украинской агропродукцией уже направлены в 15 стран мира. Также у Украины есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку.
- Цель - выйти на объем 3 млн тонн по морю экспорта ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии, Европы, - сказал Зеленский.
Он добавил, что экспорт зерна не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для граждан нашей страны. По его словам, «зерновой коридор» - это сотни тысяч рабочих мест, доходы для украинских компаний и государственного бюджета, а также средства для посевной в следующем году.