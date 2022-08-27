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Украине удалось экспортировать первый миллион тонн зерна с начала войны

  • 27.08.2022, 3:53
Украине удалось экспортировать первый миллион тонн зерна с начала войны

44 судна с украинской агропродукцией уже направлены в 15 стран мира.

Властям Украины удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией - это произошло через 26 дней с начала работы «зернового коридора», рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

- Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции, - сказал он.

Поставки украинского зерна на мировой продовольственный рынок позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита.

Зеленский также акцентировал внимание на том, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

44 судна с украинской агропродукцией уже направлены в 15 стран мира. Также у Украины есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку.

- Цель - выйти на объем 3 млн тонн по морю экспорта ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии, Европы, - сказал Зеленский.

Он добавил, что экспорт зерна не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для граждан нашей страны. По его словам, «зерновой коридор» - это сотни тысяч рабочих мест, доходы для украинских компаний и государственного бюджета, а также средства для посевной в следующем году.

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