Норвегия присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций ЕС 27.08.2022, 4:55

Украина уже 185-ый день противостоит российскому вторжению.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против РФ. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на МИД Норвегии.

- Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы сохранить давление на российское руководство и представителей российской элиты, - заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

Седьмой пакет санкций предусматривает:

- сокращение возможностей для ведения коммерческой деятельности с Россией;

- ограничения в отношении более 50 физических лиц;

- ограничения для 10 юридических лиц;

- запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота.

Всего список санкций, действующих со стороны Норвегии против России, включает более 1,2 тыс. физических и более 100 юридических лиц.

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