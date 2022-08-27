В Крыму прогремели новые взрывы вблизи Евпатории и Севастополя 27.08.2022, 8:07

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Украинские беспилотники атаковали базы оккупантов.

Пользователи социальных сетей и местные паблики оккупированного Крыма сообщают, что вечером в пятницу, 26 августа, вблизи Евпатории и Севастополя сработала ПВО, сообщает nv.ua.

По данным местных пабликов, вблизи поселка Новоозерное ПВО пытается сбить беспилотники.

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По информации CNN, Украина стоит минимум за тремя атаками по российским военным объектам на полуострове.

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