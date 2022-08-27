ISW: В армии оккупантов произошел раскол 27.08.2022, 8:09

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Одновременно с этим активизировали свои действия украинские партизаны.

Российские «власти» на оккупированных территориях Украину стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением «референдумов»", чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкиваются с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями», — считают аналитики.

Российские военные превратят «опрос» в операции по сбору разведданных, чтобы выявить проукраинских сторонников на оккупированных территориях.

Кроме того, российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.