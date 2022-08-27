Главари «ДНР» предали Путина? 27.08.2022, 8:14

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Пушилин мог передать ВСУ данные о российских складах с боеприпасами на Донбассе.

Главарь боевиков так называемой «ДНР» Денис Пушилин, вероятно, передал Вооруженным Силам Украины данные о российских складах с боеприпасами на оккупированных территориях нашей страны. Террорист хотел получить миллионы долларов за информацию, но что-то пошло не так.

Фотографии переписки Пушилина, сделанные с его телефона, опубликовал «24 канал».

По информации неназванного источника, Пушилин решил продать координаты военных целей вместе с одним из «депутатов» псевдореспублики Владиславом Бердичевским. 21 июля Бердичевский написал Пушилину с выражением обеспокоенности военными поражениями оккупантов.

После чего террористы пришли к пониманию, что Москва рано или поздно проиграет, а единственной возможностью изменить ситуацию является применение ядерного оружия. Оба не поверили в такое развитие событий из-за, по их мнению, слабого характера Путина. Террористы решили найти себе убежище после поражения не в РФ.

Виртуозная работа ракетных войск Украины, ежедневно уничтожавших склады оккупантов, окончательно убедила Пушилина в необходимости искать новый источник дохода.

23 июля он сообщил Бердичевскому о появлении новых идей по обогащению.

Уже 25 июля главарь «ДНР» сообщил подельнику о том, что якобы представитель Украины предложил ему по полмиллиона долларов за координаты российских складов.

Террористы опасались наказания своих кукловодов, но решили, что они вне подозрений.

28 июля военные преступники пришли к выводу, что в перечень складов нужно добавить еще «менее жирные». Примечательно, что судя по переписке, коллаборанты не ассоциируют себя с «новороссами».

Предатели решили добавить в список баз и складов еще и те, что находятся на юге Украины. При этом Пушилин сознался, что и ранее коммуницировал с ВСУ, ведь «деньги есть деньги».

Скорее всего, передача списков с координатами между Бердичевским и Пушилиным, осуществлялась через мужчину по имени Федор, которым может быть помощник Пушилина. Сам слив якобы случился 29 июля, однако уже в начале августа террористы начали о чем-то догадываться.

«Представители Украины» после получения данных о складах и базах оккупантов больше не выходили на связь.

Неизвестно, были ли контактеры Пушилина на самом деле военнослужащими Украины, или он общался с подставными лицами. Не вызывает сомнений лишь то, что он был готов предать «ДНР».

Весьма сомнительно, что украинская армия нуждалась в этих сведениях, поскольку разведка Украины и западных стран работают крайне эффективно, а координаты военных объектов оккупантов в нашей стране известны всем.

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