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Белорусские «Киберпартизаны» помогли разоблачить сотрудницу ГРУ, которая почти 10 лет шпионила в Европе

  • 27.08.2022, 8:24
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Белорусские «Киберпартизаны» помогли разоблачить сотрудницу ГРУ, которая почти 10 лет шпионила в Европе

Под видом «светской львицы» она знакомилась с высокопоставленными офицерами НАТО.

Журналисты The Insider совместно с командой Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica опубликовали расследование о сотруднице российской разведки, которая почти 10 лет жила в Европе под личиной успешной светской львицы, водила дружбу с высокопоставленными офицерами НАТО, а затем сумела вернуться в Россию. Раскрыть ее помогли в том числе белорусские «Киберпартизаны».

Речь идет о женщине по имени Мария Адела Куфельдт Ривера — почти 10 лет она жила в Европе под видом состоятельного дизайнера ювелирных украшений и главы благотворительной организации.

Международная группа журналистов провела расследование и пришла к выводу, что на самом деле «светская львица» — сотрудница ГРУ Ольга Колобова. А раскрыть ее помогли белорусские «Киберпартизаны»: они еще в прошлом году взломали базу данных «Пассажиропоток», где фиксируется информация обо всех, кто пересекает границу Беларуси на въезд и выезд, включая паспортные данные, номер авто и т.д. Это оказалось полезно не только для отслеживания перемещений белорусских силовиков и чиновников.

По легенде отец «Марии Аделы» был немцем, а мать — перуанкой, которая якобы бросила дочь в Советском Союзе на Олимпиаде-1980. В 2005 году девушка пыталась получить гражданство Перу, но неудачно: в местном загсе рассказ о ее происхождении вызвал подозрения. А вот в следующем году «Мария Адела» без проблем получила российский паспорт под тем же именем.

Согласно созданному для нее прикрытию, она работала «ведущим специалистом» в МГУ и еще в 2010 году проживала в Москве. Примечательно, что внутренний российский паспорт, выданный «Марии Аделе», принадлежал к той же серии, которую ГРУ выдало как минимум шести другим разведчикам, в том числе Александру Ковальчуку, подозреваемому в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

10 октября 2011 года женщина отправилась на поезде из Москвы в Париж через Беларусь, впоследствии она делала это неоднократно. Тут-то и пригодилась взломанная «Киберпартизанами» база данных всех пассажиров, когда-либо пересекавших белорусскую границу, — об этом пишет в Twitter главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Загранпаспорт, по которому она путешествовала в то время, был выдан в августе 2011 года, а его номер всего на одну цифру отличался от номера паспорта Дениса Сергеева, предполагаемого участника отравления Скрипалей.

В Европе «Мария Адела» зарегистрировала собственную ювелирную марку Serein. Однако в действительности под этим брендом продавались дешевые украшения, купленные у китайских оптовиков.

Поселившись в пригороде Неаполя, она возглавила отделение благотворительной организации Lionʼs Club, основанное офицерами НАТО. Со многими из них «Марии Аделе» удалось завязать очень близкие, а иногда и романтические отношения. Помимо этого, женщине удалось наладить связи в высших кругах Бахрейна.

«Мария Адела» покинула Европу после того, как The Insider и Bellingcat опубликовали расследование о паспортах ГРУ. В частности, стало известно, что ей было выдано как минимум три паспорта — один внутренний и два загранпаспорта — из серии, которой пользовались многие другие известные офицеры ГРУ. В сентябре 2018 года она, ничего не объяснив своим знакомым, улетела в Москву.

Сравнив фотографии «Марии Аделы» в соцсетях с фото паспорта гражданки России по имени Ольга Колобова, расследователи пришли к выводу, что это одно и то же лицо.

Остается открытым вопрос, стало ли ее возвращение в Россию признаком провала или, наоборот, успешно выполненной миссии. Судя по всему, в НАТО и западных контрразведках не подозревали о близости к их кругам сотрудницы ГРУ. Представители НАТО не дали на этот счет никаких комментариев. Не ответила на сообщения журналистов и сама Ольга Колобова (или «Мария Адела»).

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