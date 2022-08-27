Медведев начал цитировать «Апокалипсис» 27.08.2022, 8:30

2,802

Экс-президент РФ выдал очередную порцию бреда в интервью французским СМИ.

Соратник кремлевского диктатора Владимира Путин и бывший президент РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию бредовых заявлений в интервью французским СМИ.

Об этом Медведев заявил в интервью телеканалу LCI.

«Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать — его избрали украинские граждане. Зеленский в настоящий момент представляет Украину, и при тех или иных условиях он все равно сохраняет эти качества, качества собеседника», — заявил Медведев.

В то же время, он назвал «вымыслом» то, что Кремль хотел ликвидировать президента Украины.

Медведев также прокомментировал возможность Третьей мировой войны, отметив, что «первый ангел вострубил», но апокалипсис ещё не наступил. Рупор диктатора Путина заявил, что кремль начала войну против Украины именно для того, чтобы предотвратить начала Третьей мировой.

«Я надеюсь, что нет, и всё-таки пока ситуацию удаётся удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из апокалипсиса: И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит», — заявил Медведев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».