В Венгрии нашли «двойника» минской Комаровки и сравнили цены 27.08.2022, 8:39

Рынок в центре Будапешта посещали Маргарет Тэтчер, принцесса Диана и другие знаменитости.

Хочешь составить представление о городе — сходи на главный рынок, считают многие туристы. Минская Комаровка, конечно, неповторима, но кое-что очень похожее есть и в других городах. Например, центральный рынок Венгрии Központi Vásárcsarnok (не пытайтесь это произнести) не просто очень похож на нее, но даже имеет свою собственную «Бабку с семками». Журналисты onliner.by съездили на самый знаменитый венгерский рынок, чтобы сравнить дизайн и цены с родной Комаровкой.

Почему венгерский рынок так любят туристы?

Самый большой и старый рынок Будапешта находится в центре города, у реки Дунай и моста Свободы. В этом году зданию стукнуло 125 лет: в далеком 1897 году его проектировали именно как рынок, чтобы перенести беспорядочную уличную торговли в цивилизованные условия.

Здание в неоготическом стиле обошлось городу в такую астрономическую сумму, что в венгерском языке до сих пор осталось выражение «Сто́ит, как чугунный рынок». Дело в том, что за два года стройки рынка он сначала пережил забастовку рабочих, потом пожар и обрушение кровли за 10 дней до открытия, а во время Второй мировой войны в него попала бомба. Каждый раз венгры восстанавливали свой рынок из пепла, но отказываться от него не собирались.

В разное время рынок посещали короли, канцлеры, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, принцесса Диана и многие другие знаменитости.

Пройти мимо строения просто невозможно, большое здание с разноцветной черепицей и стеклами так и притягивает туристов. Потому в выходные дни народу здесь не меньше, чем шпротов в банке консервов. Туристы покупают баночки с гусиной печенью (национальный венгерский деликатес), паприку в мешочках и колбасы.

Венгры тоже ходят сюда за фермерскими продуктами, но только рано утром в будние дни. Чаще всего это люди в возрасте, которые неспешно гуляют по рядам, щупают попки смаженых поросят и стучат костяшками пальцев по дыням с арбузами, а потом о чем-то громко щебечут с продавцами. Остается только догадываться о чем, ведь на английском старшее поколение не говорит, а венгерский язык понять не проще, чем клингонский.

Потому туристическая коммуникация чаще сводится к невербальному общению: ткнул пальцем в то, что тебе нужно, и отдал указанную сумму. Хотя национальная валюта Венгрии — форинты, многие продавцы принимают и евро (€1 = 300 форинтов). Большинство продавцов имеют терминалы, так что проблем возникнуть не должно.

Местные ворчат, что рынок недешевый, но здесь наверняка можно найти хорошие овощи, фрукты и мясо, которые вырастили сами продавцы. Беглый взгляд показывает, что цены здесь не намного ниже, чем в супермаркете. Впрочем, такая же история и на минской Комаровке.

Отличия в ценах на продукты (и не только)

Первое, что бросается в глаза, — наша Комаровка не такая помпезная, зато по торговой площади она больше. На Központi Vásárcsarnok нет сезонной части, а из трех этажей один занимает супермаркет (в подвале), а еще один — различные кафе. Плюс это или минус, судить каждому конкретному покупателю.

Центральный колхозный рынок (позже он стал Комаровским) на 82 года младше будапештского брата, он начал работу в Минске в 1979 году. С виду здание мало чем отличается от остальной советской застройки, но для туристов оно не менее интересно, чем будапештский рынок.

Имидж нашего главного рынка стал меняться в лучшую сторону в начале нулевых. В 2002 году у него появилась знаменитая бронзовая статуя «Бабка с семками» («Бабка Комариха»), затем — дама с собачкой, фотограф и лебеди. Теперь рынок обрел свою фотозону, скамейки для отдыха и даже популярный инстаграм.

На центральном рынке Будапешта тоже есть аналог «Бабки с семками» — это фермер с курицей под мышкой и яйцами в руке. Какой-то внятной истории нет ни у одного памятника, ни у другого — в обоих случаях таким образом увековечили самого обычного продавца рынка. Туристов это мало волнует, делать фото с ними обожают абсолютно все.

А теперь перейдем к цифрам, чтобы сравнить продукты в двух столицах. Сейчас 100 венгерских форинтов равны 0,61 белорусского рубля. Средняя зарплата венгра после уплаты налогов — 322 100 форинтов ($930). Средняя зарплата белоруса после уплаты всех налогов в июне — 1399 рубля, или $538.

К слову, у центрального рынка Будапешта есть очень продвинутый сайт, где можно в режиме реального времени проследить изменение цен на любой продукт за месяц или год, а также сравнить среднюю цену на него с ценами на других рынках города. Все в красивых и понятных табличках.

У нашей Комаровки тоже есть свой сайт, но заходить туда нет никакого смысла: он изобилует самыми невероятными темами, цветами и шрифтами и, похоже, не менялся с момента его запуска лет 20 назад. Но цены на Комаровке все же можно узнать удаленно — в более продвинутом инстаграме рынка.

По нашим собственным сравнениям, самая большая разница оказалась в ценах на лисички: в Будапеште это деликатес дороже местного фуа-гра — почти 60 рублей за кило, в то время как в Минске они продаются в пять раз дешевле — всего по 12 рублей за кило. Ощутимая разница также есть в цене на капусту: венгерская стоит на 158% дороже. Тамошние помидоры на 134% дороже наших. Зато самые привычные овощи в Венгрии стоят дешевле, чем в Минске: картошечка на 51% дешевле, цукини — на 51%, чеснок — на 40%, лук — на 29%, морковь — почти на 3%.

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