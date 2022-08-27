закрыть
27 августа 2022, суббота, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван популярный продукт на завтрак, от которого стоит отказаться

  • 27.08.2022, 8:50
  • 1,392
Назван популярный продукт на завтрак, от которого стоит отказаться

Допустимая порция этого продукта составляет 100 грамм в неделю.

Медики выяснили, что обожаемая многими яичница с беконом на завтрак может очень сильно навредить вашему здоровью. Специалисты заявили, что бекон – это настоящий яд и его нельзя есть практически никому, особенно он опасен для людей с заболеваниями сердца, пищеварения, органов выделительной системы, пишет cursorinfo.co.il.

Все из-за огромного количества натрия и солей в его составе, которые задерживают воду. Соответствующее заявление сделала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, уточнив, что употребление бекона может привести к нарушению не только водно-солевого баланса, но и стать причиной отеков.

Поэтому бекон настолько опасен для людей, у которых уже есть проблемы с почками. Для них регулярное употребление этого продукта может закончиться сбоями в работе органов выделительной системы.

В связи с этим, эксперт рекомендует жестко ограничить порцию бекона, а лучше вовсе от него отказаться. Допустимая порция бекона составляет 100 граммов в неделю. В противном случае могут начаться не только проблемы с почками, поскольку уже было доказано, что частое употребление подобной пищи может вызвать еще и рак желудка прямой кишки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный