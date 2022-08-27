На Крымский мост въезжает эшелон с тяжелой военной техникой РФ 27.08.2022, 8:52

1,770

Состав заметили на железнодорожной станции Тамань.

В Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой России. Состав заметили на железнодорожной станции Тамань, которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны России. Видео в редакцию «Крым.Реалии» прислали читатели.

На железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» (по классификации НАТО – M1990 «Farm») и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Кроме этого, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.

В составе воинского эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».