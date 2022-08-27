Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников

27.08.2022, 8:56

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Ситуация на МАЗе отражает полную разруху в экономике.

Минский автомобильный завод (МАЗ) попал в санкционный список еще в июне 2021 года. Не раз были совершены попытки обойти эти санкции проводя махинации с украинскими «дочками» предприятия такими как «МАЗ-Украина», которая была зарегистрирована 19 мая 2010 года в Киеве. Суть обхода заключалась в том, что вместо МАЗа в состав учредителей вошли ОАО «Минский завод автоматических линий имени Петра Машерова» (99% акций) и жодинское ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» (1% акций), которое входит в состав холдинга «Белавтомаз» вместе с самим МАЗом, но не попадает в санкционный список.

Это полностью меняло обстоятельства работы в условиях санкций и, соответственно, позволяло участвовать в тендерах на поставки автотранспорта, которые осуществлялись за счет средств государственного и местного бюджетов. Согласно украинскому законодательству компания должна обязательно указать, не является ли она объектом международных санкций. Старая схема обхода могла бы прокатить и помочь лукашистам хоть как-то сводить концы с концами, но наступило 24 февраля.

После того, как Лукашенко предоставил России плацдарм для нападения, Украина начала полностью избавляться от сотрудничества с белорусскими предприятиями. Уже в мае 2022 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины арестовало партию из 158 единиц автомобилей и спецтехники на сумму $8 млн. Став соучастником в войне, Лукашенко лишился последней лазейки на мировой рынок.

Вообще, МАЗ достаточно интересное предприятие по сборке китайских транспортных средств. В прошлом году на День машиностроителя совместное предприятие МАЗ и ООО «МАЗ-Weichai» торжественно представили «новый» грузовик МАЗ-365120 (4х2). Но белорусская новинка, как и многие предшественники, стала не более чем клоном китайского Shacman Delong K3000, которому просто заменили табличку. Опыт далеко не новый: ранее в Бресте начали «производить» китайские малотоннажники JAC Sunray, реинкарнированные в цельнометаллические фургоны МАЗ-365022 и микроавтобусы МАЗ-281040.

А в этом году белорусское предприятие создало настоящего Франкенштейна из разных запчастей, выдав его за собственную разработку. Низкопольные автобусы МАЗ, представленные ко Дню города в Витебске, построены по идентичной грузовикам схеме. Например, двигатель Mercedes OM 926 LA заменен на Weichai WP7, гидромеханическая АКП ZF – на Fast Gear. Немецкая передняя ось ZF заменена на слегка измененную белорусскую, а задний портальный мост – на китайский Hande Axle. По сути, белорусские заводы отвечают просто за ренейминг китайской продукции, которая продается под видом отечественной.

Однако реклама автобусов, которую показали на День города, не отображает реальную ситуацию в стране. Пока лукашисты радуются очередной замене наклейки на китайских транспортных средствах, в Мозыре не хватает подвижного состава, чтобы в полном объеме выполнять потребности населения в пассажирских перевозках, а автопарк превращается в кладбище убитой техники. Доля подвижного состава, который полностью выработал свой ресурс, составляет 80%.

Диктатор Лукашенко по-настоящему влип по всем фронтам. Он прекрасно понимает ситуацию в стране. 28 лет пустозвонства привели к полной разрухе некогда перспективные предприятия и вынудило их лишь имитировать разработку новой продукции, которую в условии санкций будет сложно продать, даже несмотря на удешевление с помощью замены немецких деталей на китайские.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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