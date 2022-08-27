Украинские бойцы ликвидировали группу наемников ЧВК «Вагнера» на Бахмутском направлении 27.08.2022, 9:00

Кадры были сделаны дроном.

Украинские воины ударили по наемникам частной военной компании «Вагнера», которые находились на Донбассе на Бахмутском направлении. В результате было ликвидировано по меньшей мере трех оккупантов.

Соответствующие фотографии появились в украинских Telegram-каналах. Отметим, что конкретная дата операции не называется.

Кадры были сделаны украинским дроном после того, как воины Вооруженных сил Украины выполнили боевую задачу.

Один из солдат страны-агрессора был «демилитаризован» на открытой местности, а двое других – прямо в окопах.

Можно предположить, что для ликвидации живой силы противника была задействована взрывчатка, сброшенная с беспилотника. Близ оккупантов видно разбросанный мусор, а с одного из них слетел ботинок (что может быть результатом действия взрывной волны).

«ЧВК «Вагнера» отдыхает после наступления на Бахмутском направлении. Устали, даже не шевелятся", – пошутил Telegram-канал «Оперативний ВСУ».

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