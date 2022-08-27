«Истории со значками, галстуками, косынками, рубашками, жилетками — сплошной театр абсурда» 3 27.08.2022, 9:07

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Школьной формой в Беларуси с воодушевлением занимаются плохие администраторы всех уровней.

Известный репетитор Евгений Ливянт рассказал о том, почему негативно относится к введению обязательной школьной формы.

— Школьная форма — это театр абсурда, — считает Евгений Ливянт. — За последние месяцы из выступлений руководителей системы образования я понял, что у нас в системе образования есть всего две основные проблемы: школьная форма и частные школы. Других проблем у нас нет или они незначительные!

Все лето система образования обсуждает, примеряет, закупает, демонстрирует школьную форму, вплоть до показов модной школьной формы.

Этот ажиотаж напомнил мне анекдот времен перестройки, когда к Михаилу Сергеевичу приходят и говорят: «У нас коровы дохнут». В ответ слышат совет нарисовать на коровниках зеленый квадрат. Через некоторое время к Горбачеву снова приходят и говорят, что коровы все равно дохнут. И в ответ слышат совет нарисовать на коровниках синий треугольник. Еще через месяц приходят и говорят, что все коровы сдохли, на что Михаил Сергеевич отвечает: «Очень жаль! У меня было еще много интересных идей!»

Объясню причины, по которым я негативно отношусь к введению обязательной школьной формы.

Школьная форма, на мой взгляд, нужна только для очень бедных стран или стран, в которых существует значительное социальное расслоение. В этом случае школьная форма в какой-то степени нивелирует разницу между разными слоями населения.

Для подвижного молодого человека одного комплекта школьной формы явно недостаточно, так как ее надо постоянно чистить или стирать, при этом два комплекта — это очень дорогое удовольствие. А с учетом того, что ребенок постоянно растет, школьная форма становится весьма непрактичным приобретением, часто это, по сути, выброшенные деньги.

Школьную форму могут позволить себе еще очень богатые страны или дорогие частные школы, в которых родители учеников могут позволить себе купить несколько комплектов одежды.

Так как мы не относимся ни к самым бедным, ни к самым богатым странам планеты, значит, школьная форма лишь создает финансовые проблемы, особенно для семей с невысоким достатком.

Но проблемы возникают не только финансовые. Что происходит у нас, если в школу пришел ученик без формы? В школу его все равно пустят. Как не пустить ребенка в школу, куда он в этом случае пойдет?

Итак, его пустили в школу и начинается выяснение отношений, крики: «Ты почему без формы?» Кричат всегда от бессилия. А что можно сделать? Ну, покричат-покричат и успокоятся, а урок или уроки уже сорваны.

Чем отличались и отличаются учителя профессиональные от учителей слабых? У сильных учителей нет времени на выяснение проблем формы, у них каждая из 45 минут урока на вес золота. Эти учителя каждую секунду урока стараются наполнить полезным содержанием. Таким учителям безразлично, пришел ученик в форме или нет.

А вот слабому учителю, которому нечего дать ученикам, в этом случае есть, где развернуться минут на 10-15 урока: «Ты почему без формы? Да я родителям сообщу! Да как тебе не стыдно? Да меня премии лишат!» и так далее. Ученики, как правило, относятся к такому выяснению отношений безразлично («поорет и перестанет») или даже со скрытой радостью — время урока идет, никого не спросили, ну и замечательно.

Повторю, хороший учитель не может позволить себе столь бездарно потратить драгоценное время урока.

Я думаю, что школьной формой с воодушевлением занимаются плохие администраторы всех уровней и плохие учителя. Это те люди, которые не в состоянии находить решение реальных проблем системы образования. Таким образом они имитируют бурную деятельность, создавая большие проблемы для реального учебного процесса.

Мне кажется, что вот эти все истории со значками, галстуками, косынками, рубашками, жилетками — это какой-то театр абсурда, в котором, по сути, вся страна — это и участники, и зрители.

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