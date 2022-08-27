Заместителя «гауляйтера» в Харьковской области вывезли в неизвестном направлении с мешком на голове 5 27.08.2022, 9:10

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Теперь с его двора оккупанты вывозят технику и выносят ценные вещи.

Из оккупированного поселка Боровая Харьковской области недавно с мешком на голове в неизвестном направлении вывезли заместителя главного гауляйтера Игоря Познянского.

Теперь с его двора оккупанты вывозят технику и выносят ценные вещи.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет.

Согласно сообщению, громадой продолжает руководить назначенный россиянами гауляйтер Сергей Агарков. Ему помогают оккупанты и местные коллаборанты, состав которых периодически меняется. Одних коллаборантов захватчики отстраняют от работы, другие вообще исчезают.

«Недавно с мешком на голове вывели из собственного дома и вывезли в неизвестном направлении жителя села Подлиман Игоря Познянского, который до этого был заместителем главного гауляйтера в Боровой. Теперь из его двора оккупанты вывозят технику и выносят ценные вещи», — говорится в заявлении поселкового совета.

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