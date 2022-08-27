Напугавший витебскую милицию «Погоней» Борис Хамайда вышел на свободу 2 27.08.2022, 9:13

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Известному оппозиционеру сказали ждать повестку в суд в ближайшие дни.

На задержанного 25 августа Витебского распространителя независимой прессы и оппозиционного активиста Бориса Хамайду составили административный протокол по ст. 24.23 КоАП — милиционеры решили, что его медальон с гербом «Погоня» — атрибут несанкционированного пикета. Но судить пока что не стали.

Как стало известно «Белорусской ассоциации журналистов», суд Октябрьского района Витебска не принял административное дело и Бориса Хамайду отпустили на свободу.

Ему сказали ждать повестку в суд в ближайшие дни, но 74-летний оппозиционер не слишком верит в продолжение разбирательства.

«Погоня» не является запрещенным символом, и медальон я ношу уже не первый год. Видели его и в милиции во время прошлых задержаний, но никогда ни один милиционер не говорил, что это знак пикетирования. Изображение «Погони», в конце концов, присутствует на гербе Витебской области, она украшает и здание в самом центре Витебска», — рассказал Борис Хамайда.

Что конкретно было написано в протоколе об административном правонарушении, он сказать не берется, так как не читает и не подписывает протоколы из принципиальных соображений. Хамайде известно, что протокол был передан в суд, но процесс не состоялся, поэтому его отпустили из изолятора временного содержания.

Бориса Хамайду задержали перед началом судебного процесса над журналисткой Татьяной Матвеевой, которую он пришел поддержать в суд Октябрьского района. Журналистку судили за несанкционированное пикетирование. Сотрудник милиции Владислав Шишковец составил на нее протокол за изображение на аватарке в фейсбуке, где были полосы белого и красного цветов и слова Янки Купалы «Хочам людзьмі звацца». Этот самый милиционер заметил и «Погоню» на медальоне Бориса Хамайды. Он потребовал снять медальон, но Хамайда отказался и прошлую ночь должен был провести за решеткой.

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