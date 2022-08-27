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ВСУ уничтожили разведгруппу и отбили наступление врага на ряде направлений

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  • 27.08.2022, 9:25
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ВСУ уничтожили разведгруппу и отбили наступление врага на ряде направлений

Утренняя сводка украинского Генштаба.

ВСУ обнаружили и обезвредили российскую разведывательную группу, которая пыталась вести разведку в районе Потемкиного на Южнобужском направлении. Также украинские военные отразили наступления на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Из ствольной артиллерии обстрелял район села Толстодубово Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Победа, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. В целях нарушения системы навигационного обеспечения Сил обороны развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.

На Краматорском направлении вражеские артиллерийские обстрелы подверглись территории возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

Силы обороны отразили попытку наступления врага в направлении Григоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Удары вражеской авиации подверглись районам Зайцева и Соледара.

Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Майорск. Удачи не имели, отошли.

На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Удары авиации подверглись районам Марьинки и Валентиновки.

Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад. Для корректировки огня артиллерии враг вел воздушную разведку БПЛА.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку от Владимировки.

Вел наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Волшебного и Шевченко. Удары авиации получили районы Новополь, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения украинских войск. Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Нанес авиаудары вблизи Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

Силами разведывательной группы оккупанты пытались вести разведку в районе Потемкиного, враг обнаружен и обезврежен.

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