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«Купил за 1000 долларов, вложил еще четыре»

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  • 27.08.2022, 9:56
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«Купил за 1000 долларов, вложил еще четыре»

Как белорус сделал модный байк из старого мотоцикла.

Белорус Максим давно «болел» кастомными мотоциклами, даже пробовал что-то делать со старой советской техникой. Все изменилось, когда он нашел эту Yamaha. Как мотоцикл стал таким, как сейчас, мастер рассказал abw.by:

– Свой первый мотоцикл я переделал еще в 2011 году. Это был «ИЖ-Планета», собирал его под чоппер. Позже решил заняться чем-то более серьезным. Долго думал, что бы такое сделать, а в моду как раз вошли «кафе-рейсеры».

Взялся за этот проект. В качестве базы здесь Yamaha XJ600, выпущенная в 1990 году. Выбрал этот мотоцикл, потому что в двигателе используется воздушно-масляное охлаждение и стальная рама, а с ней проще всего работать. Купил его в Вязынке три года назад за 1000 долларов. Состояние изначально было не очень. Кое-как завели, и я доехал до мастерской в Минске.

Сразу же начал его разбирать и понял, что предстоит очень много работы. Отрезал всю хвостовую часть, из труб изготовил новую. Бак и «хвост» металлические, их я делал сам. Передняя вилка стоковая, но укорачивалась на 7 сантиметров. Траверса делалась с нуля: изготавливались втулки, приваривались пластины. Так я получил руль, совмещенный с траверсой. Переднее крыло тоже собирал своими руками, хотелось сделать не так, как у всех, чтобы было оригинально.

На постройку мотоцикла ушло три года. Хотел сделать классический «кафе-рейсер». Я не совсем четко представлял, что должно получиться в плане дизайна. Просто брал детали одну за другой, примерял, много раз переделывал, пока не получалось то, что меня устраивало. В основном руководствовался законами постройки «кафе-рейсеров»: плавность линий, параллельных земле, передняя и задняя части не должны выпирать за оси. В интернете много картинок с переделанными мотоциклами, и на них устанавливают какие попало детали. Особенно никто не заморачивается над концепцией. Я так не хотел.

Из оригинального остался только 598-кубовый мотор на 72 силы и несущая часть рамы вокруг него. Остальное делалось заново, чтобы все подходило по дизайну.

Бак я переделывал несколько раз. Сейчас стоит третья версия, которая получилась более-менее.

Передняя фара была куплена на «Алиэкспрессе», под нее изготовил рамку и крепеж.

Это мотоцикл для одного человека. В «горбу» скрываются блок управления, аккумулятор и фонарь.

Выхлопная система тоже собственной разработки. Делал ее из нержавеющих трубок разного диаметра. Идея была в том, чтобы ее линии обтекали раму мотоцикла.

Изначально мотоцикл был красным, но позже мне попались на глаза фотографии мотоцикла Vinci российской мастерской BOX-39. Долго искал подходящий цвет, но нашел.

Поскольку за основу был взят туристический мотоцикл, то его крейсерская скорость в районе 130 километров в час. Расход относительно небольшой – 5-6 литров на «сотню». Подвеска осталась практически стоковой, поэтому мотоцикл при езде довольно мягкий. Это удобно. Хотя посадка изменилась – сейчас что-то вроде спортивного мотоцикла.

На постройку потратил примерно 4000 долларов и не жалею, поскольку результатом доволен. Хочу и дальше делать подобные проекты.

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