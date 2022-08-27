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Террорист Гиркин устроил истерику из-за ударов ВСУ по мостам под Херсоном

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  • 27.08.2022, 9:59
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Террорист Гиркин устроил истерику из-за ударов ВСУ по мостам под Херсоном

Теперь там можно пройти только пешком.

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался на огневой контроль Вооруженных сил Украины над мостами в Херсонской области. Террорист заявил, что теперь у российских оккупантов нет возможности перебрасывать технику.

По словам Гиркина, после ударов ВСУ Антоновский и Каховский мосты непригодны для использования. Об этом он написал в своем Telegram, передает obozrevatel.com.

Военный преступник заявил, что ему подтвердили непригодность моста в Новой Каховке к передвижению транспорта. Гиркин выдал, что теперь по мосту можно пройти только пешком.

«Непригодность моста к передвижению – мне подтвердили – сегодня (26 августа, – ред.) около 13.00 получил новые попадания, которые кто-то заснял на гаджет (сам-то мост разрушить намного сложнее, но преодолеть его теперь можно только пешком, наверное)», – заявил террорист.

Также он пожаловался, что российские оккупанты не смогут отремонтировать мосты через Днепр из-за постоянного огневого влияния ВСУ по объектам.

Кроме того, преступник повторил нарратив кремлевской пропаганды о том, что оккупанты должны наносить удары по центрам принятия решений.

Стоит отметить, что украинское военнослужащие держат под огневым контролям основные логистические пути на территории временно оккупированной Херсонской области. В частности, ВСУ регулярно наносят точечные удары по мостам через реку Днепр в Новой Каховке и Херсоне. Оккупанты в свою очередь решили, что их спасет понтонная переправа, которую они строят возле Антоновского моста.

Напомним, в сети появилось видео с последствиями нового удара Вооруженных сил Украины по мосту Каховской ГЭС на временно оккупированной Херсонской области. После точных прилетов 24 августа мост непригоден для использования.

По информации ОК «Юг», что в День Независимости Украины ВСУ прицельно ударили по мосту Каховской ГЭС.

Также 26 августа стало известно о точных ударах ВСУ Антоновскому мосту в Херсоне и единственному мосту через Ингулец – Дарьевскому.

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