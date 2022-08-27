Российская армия прирастет «мертвыми душами»? 27.08.2022, 10:12

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Фото: Белсат

Путин боится армейских генералов как огня.

Состав российской армии увеличится почти на 140 тысяч человек. Соответствующий указ недавно подписал Владимир Путин. Но при этом уже существующие должности в российской армии некем заполнить, сообщает «Белсат».

С какой целью Кремль раздувает штат армии и кем собирается утолять кадровый голод?

Военнослужащих в России станет на 137 тысяч больше. По крайней мере, на бумаге. Согласно указу, подписанному Путиным 25 августа, штатная численность военнослужащих в Вооруженных силах через полгода вырастет до 1 миллиона 150 тысяч человек.

Это урок войны в Украине – предположило издание The Insider. Кремль хочет на четверть увеличить количество солдат в пехотных батальонах, чтобы лучше контролировать поле боя. Людей для такой реорганизации просто нет – оппонирует эксперт по оборонной политике Павел Лузин.

«Огромная масса солдат и офицеров увольняется из армии просто потому, что они не хотят воевать, потому что повоевали и разочаровались. Армия сейчас намного меньше, чем 750 тысяч человек. Если еще один призыв будет провальным, то армия уйдет в горизонт 630 тысяч человек», – предсказывает аналитик.

Проблемы с комплектацией отмечает и Институт изучения войны. По его оценкам, в феврале, еще перед нападением на Украину, из миллиона должностей в войсках заняты были около 850 тысяч. Дополнительные «мертвые души» нужны, чтобы увеличить армейский бюджет.

«Военную пенсию платит не пенсионный фонд России, ее платит министерство обороны. Возможно они решили эту огромную массу людей, которые имеют право на военную пенсию, на пенсию по утрате кормильца «засунуть» в увеличение штатной численности. В противном случае они «вылезут» в статистике», – считает Павел Лузин.

Пока потери на поле боя российские власти восполняют, заманивая в армию контрактников. Зарплата в 4 тысячи долларов и премии до 5 тысяч долларов в эквиваленте – такие условия предлагает реклама в детском саду города Кольцово Новосибирской области. Частные военные компании вербуют заключенных.

«ИК-9, Великий Новгород, всем привет! Все нормально, пацаны!» – заявляют на опубликованном в начале августа видео бывшие заключенные новгородских колоний номер 7 и 9. Как сообщает «Медиазона», люди куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина посетили уже около 20 мест лишения свободы. Некоторые «зоны» приближенный к Путину бизнесмен посетил лично. В каждой колонии удалось завербовать не менее ста человек.

80 тысяч убитых и раненых – в такую цифру в начале августа российские потери оценил Пентагон. Заполнить эту дыру наемниками невозможно – считает украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Они же на гоп-стоп работали, грабили, убивали. Кто же их учил военному делу? Кто учил их ходить в атаку? Никто! Они, может, и не понимают, что они – пушечное мясо», – комментирует эксперт.

Количество подконтрольных Кремлю войск в Украине военные аналитики оценивают в 200 тысяч человек. Украинские вооруженные силы в результате проведенной мобилизации достигли 700 тысяч человек – заявил в начале июля министр обороны Украины Алексей Резников. Объявит ли мобилизацию Путин?

«Что касается мобилизации, даже частичной, у нее есть самый главный политический риск – он самый первый. Во время мобилизации вы делегируете власть и полномочия армейскому генералитету. Все! Путин боится армейских генералов как огня!» – объясняет Павел Лузин.

Мобилизация грозит Путину потерей власти. Продолжение войны – потерей армии, констатирует Павел Лузин. Как объясняет эксперт, войска на фронте нужно сменять не реже чем раз в полгода, иначе начнется моральное разложение. Обескровленные части не способны наступать, поэтому вскоре они начнут употреблять наркотики, алкоголь и грабить. «Российская армия имеет все шансы не вернуться с этой войны», – предсказывает аналитик.

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