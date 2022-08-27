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Самолет Ryanair, летевший из Милана в Вильнюс, залетел в Беларусь

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  • 27.08.2022, 10:15
  • 5,286
Самолет Ryanair, летевший из Милана в Вильнюс, залетел в Беларусь

Так он избегал столкновения с грозой.

Борт Ryanair, выполнявший рейс из Милана в Вильнюс, на несколько минут залетел в воздушное пространство Беларуси. Так он избегал столкновения с грозой, сообщает euroradio.fm.

Происшествие случилось в ночь с 25 на 26 августа.

Противников Лукашенко в самолете не было. Поэтому он, почти долетев до Лиды, взял курс на Вильнюс. И еще через несколько минут беспрепятственно приземлился в столице Литвы.

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