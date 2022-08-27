Кремль усилил «меры безопасности» после убийства дочери Дугина 27.08.2022, 10:19

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Власти РФ опасаются покушений?

После убийства Дарьи Дугиной, дочери приближенного к Кремлю идеолога «русского мира» Александра Дугина, в администрации российского президента серьезно занялись усилением безопасности. Об этом сообщает Baza.

Теперь в администрации президента тщательно проверяют транспортные средства, которые въезжают на территорию. Их осматривают, проверяют и багажник, и днище, водителям приходится выходить из машины.

Кроме того, теперь проверке подвергаются даже машины руководства.

Из-за того, что на проверку каждого автомобиля тратится как минимум две минуты, утром у въезда в администрацию выстраиваются очереди.

Напомним, в Подмосковье 20 августа поздно вечером взорвалась машина Land Cruiser Prado, в салоне находилась Дарья Дугина, дочь главного идеолога «русского мира» Александра Дугина. Она не выжила.

Уже через сутки ФСБ РФ провела «расследование» и обвинила в убийстве Дугиной украинку Наталью Вовк, которая якобы въехала на территорию РФ вместе со своей дочерью, а после совершения убийства выехала в Эстонию.

Украина отвергла обвинения и заявила, что в отличие от России не является страной-террористом.

Российский сенатор Владимир Джабаров пригрозил руководству Эстонии «жесткими мерами», если они не выдадут «исполнительницу».

В ответ Эстония назвала версию ФСБ РФ провокацией.

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