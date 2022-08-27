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С территории Беларуси усилили радиоэлектронную разведку украинских позиций

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  • 27.08.2022, 10:37
С территории Беларуси усилили радиоэлектронную разведку украинских позиций

Российские оккупанты нарастили силы в приграничных районах.

Российские оккупанты наращивают силы и средства радиоэлектронной разведки близ областей Украины, которые граничат с Беларусью.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В пресс-службе ведомства в Facebook отметили, что «на Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки».

24 августа в украинской разведке заявили, что угрозы наземной операции со стороны Беларуси пока нет.

Там напомнили, что режим Лукашенко уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, проводя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

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