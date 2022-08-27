Больной по трем направлениям: в ГУР рассказали о состоянии здоровья Путина 2 27.08.2022, 10:38

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фото: getty images

У главы РФ наблюдаются признаки шизофрении.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Путин болен и морально, и физически, а также у него наблюдаются признаки шизофрении.

Президент России Владимир Путин болен морально и физически. Кроме этого у него наблюдаются признаки шизофрении.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

«Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым - увидим», - сказал Скибицкий.

По его словам, информация о состоянии здоровья Путина скрывается.

«Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны - ошибочно», - подчеркнул представитель ГУР.

Предполагаемые болезни Путина

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали разные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что Путина прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

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