«Ожидание въезда в Польшу — более 60 часов» 2 27.08.2022, 10:46

На белорусско-польской границе установлены новые рекорды по очередям.

Чтобы выехать на личном авто в Польшу путешественникам придется потратить не менее 70 часов, из них — более 60 уйдет на ожидание в бесплатной очереди на въезде к границе, пишет grodno.in.

За 45 часов очередь подвинулась на 2/3

Сейчас реальное время ожидания в живой электронной очереди в пункте пропуска «Берестовица» — более 60 часов. Столько времени въезда в Польшу будет ждать журналистка Sputnik. Свое авто в очереди она зарегистрировала днем 23 августа и была 613-й среди машин, которые пересекают границу без платной брони.

Машины из живой очереди пропускают только после легковушек, владельцы которых купили платную бронь на приоритетный проезд. Таких прибывает примерно по 10 машин каждый час.

Во вторник сотрудники «Белтаможсервиса», которые отвечают за электронное бронирование, говорили, что 613 машин — это примерно 37 часов ожидания. Но утром четверга, спустя 45 часов, очередь продвинулась только на две трети. На 12 часов дня 25 августа машина журналистки была 217-й по счету. Если темпы движения очереди не изменятся, ждать нужно еще чуть больше 20 часов.

К этому времени нужно прибавить еще часов 5 или 6, которые уйдут на прохождение самой границы. В итоге в Польшу удастся попасть только через трое суток. На польской границе для легковых машин это новый рекорд.

Газон вместо кровати

Легковушки, которые ждут въезда в Польшу, не стоят на обочине вдоль дороги, как в старые добрые времена. Они находятся в зоне ожидания на большой стоянке в поселке Пограничный, в паре километров от пункта пропуска. Еще один плюс — это сама электронная очередь, с ней нельзя вклиниться и проехать раньше других. На этом плюсы заканчиваются.

В зоне ожидания находятся не все 500-600 легковушек. Многие уезжают домой или в гостиницы. Те, кто остался, живут по двое или трое суток в спартанских условиях.

— Туалеты чистят редко, туда неприятно заходить, жара ведь, а людей много. Нет воды или умывальников, чтобы умыться, зубы почистить, хотя бы минимальные гигиенические процедуры сделать. Магазин «Белтаможсервиса» здесь работает, но он один и очень маленький, такой же маленький «Евроопт» в деревне рядом. Можно что-то купить из еды, — рассказала одна из путешественниц.

Также путешественники говорят, что им не хватает скамеек и навесов, чтобы спрятаться от зноя. Пока погода теплая и сухая, многие ложатся прямо на газон в тени деревьев. Но если пойдет дождь, такой возможности уже не будет.

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