В Украине ликвидировали оккупанта, успевшего побывать в плену и вернуться на фронт 27.08.2022, 10:50

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Захватчик проявил ненужную «настойчивость».

В Украине ликвидировали российского оккупанта прапорщика Александра Кружалова. Примечательно, что захватчик уже побывал в украинском плену, затем вернулся в РФ и вновь поехал воевать.

Военный преступник проходил службу в мотострелковых войсках и имел отношение к военной медицине. Об этом в Facebook сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе.

Гибель российского оккупанта подтвердила его сестра Светлана Кружалова. Также благодаря профилям в соцсетях удалось установить, что ликвидированный захватчик проходил службу в десантных войсках.

В последнее время уничтоженный военный имел отношение к мотострелковым войскам и военной медицине. На территории Украины оккупант находился с 4 марта.

«В его соцсети к одной из фотографии в комментарии 13 марта этого года подгружен видеоролик в котором пленный оккупант представляется как Кружалов Александр Юрьевич прапорщик фельдшер медицинского взвода 1-го МСБ в/ч 31134 (15-й МСП Таманской дивизии пгт Калининец Московская область)», – сообщил расследователь.

В комментарии к посту волонтера говорится, что армия РФ отличается «настойчивостью». Не найдя смерть в первый раз, захватчики вновь едут в Украину, чтобы быть ликвидированными.

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