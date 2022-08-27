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Генерал США рассказал, когда ВСУ смогут отбросить оккупантов к линии 23 февраля

  • 27.08.2022, 10:57
Генерал США рассказал, когда ВСУ смогут отбросить оккупантов к линии 23 февраля
Бен Ходжес

Бен Ходжес назвал условие успешного контрнаступления.

Вооруженные силы Украины способны отодвинуть российские войска с территорий, которые оккупанты захватили после 24 февраля-2022, и это может случиться до конца текущего года. Однако пока что украинским воинам не хватает военной помощи Запада, чтобы начать решительное контрнаступление.

Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал генерал-лейтенант, бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес. Он подчеркнул, что защитники Украины уже продемонстрировали невероятную стойкость, изобретательность и новаторство. Теперь ВСУ необходима более дальнобойная и точная артиллерия.

«Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше, могут продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно. Мы предоставили кое-что. Но этого недостаточно для решающего эффекта», – сказал американский военный.

Он пояснил, что уже около месяца линия фронта не двигается именно из-за этой ситуации.

Армия РФ, как отметил Ходжес, уже пересекла пик своей ударной мощи, «достигла кульминации».

«Россияне больше ничего не могут поделать. Но украинцам необходима способность победить. И это то, что мы должны для них сделать», – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он добавил, что продолжительность войны будет зависеть от того, сделает ли Запад все, что он обещал.

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