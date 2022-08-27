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Вышла на свободу политзаключенная Ольга Черняк, осужденная за участие в сцепке в Молодечно

  • 27.08.2022, 11:08
Вышла на свободу политзаключенная Ольга Черняк, осужденная за участие в сцепке в Молодечно

Женщина отбыла срок заключения полностью.

Политзаключенная Ольга Черняк вышла на свободу по прошествии срока заключения. Она отбыла в неволе 1 год, который ей присудили за участие в сцепке 9 августа 2020 года в Молодечно. Об этом сообщает dissidentby.

Ольга Черняк отбывала срок заключения в исправительной колонии № 4 в Гомеле. Сотрудники ГУБОПиКа задержали женщину 30 ноября 2021 года, идентифицировав на фотографии. 12 апреля суд Молодечненского района признал Ольгу Черняк и еще трех молодых людей виновными в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

По версии обвинения, 9 августа 2020 года молодечненцы Антон Дроздович, Александр Новаш, Руслан Шапунов и Ольга Черняк на «несанкционированном массовом мероприятии» в Молодечно стали в «сцепку», выкрикивали лозунги и кричалки, громко аплодировали, «с целью совершения провокационных действий, направленных на обострение ситуации на площади, развернули полотнища бело-красно-белого цветов».

Судья Ольга Дубовик приговорила Черняк к 1 году колонии. Срок заключения женщина отбыла полностью и была освобождена 20 августа. Молодечненцы, проходившие по делу вместе с Черняком, были осуждены на полтора года колонии.

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